Publicado 08/12/2020 07:52 | Atualizado 08/12/2020 08:42

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi anunciou na tarde desta segunda-feira novas medidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus em Petrópolis.

No Hospital Alcides Carneiro (HAC), a prefeitura realizou o redimensionamento da rede de saúde. Dez leitos de UTI comuns foram remanejados para a internação exclusiva de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Também no HAC, serão suspensas, a partir da próxima quarta-feira, todas as cirurgias classificadas como eletivas, com exceção dos procedimentos de urgência e emergência, oncológicos e vasculares.



Bernardo anunciou, ainda, que a prefeitura tem todo o planejamento para retomar as atividades da UPA de Cascatinha como UPA Vermelha, isto é, tendo a unidade voltada exclusivamente aos atendimentos e internações de pacientes da COVID-19, em caso de crescimento contínuo da doença na cidade.



“Petrópolis está preparada para o enfrentamento à COVID-19. Nossas ações têm como base nosso compromisso em salvar vidas. Não tivemos óbitos por falta de leitos para pacientes infectados pelo coronavírus. Não faltaram respiradores em nossas unidades. Todas as medidas que anuncio hoje têm o mesmo objetivo: manter a população segura da pandemia. Vamos fazer tudo o que está a nosso alcance para zelar pela saúde dos petropolitanos”, afirmou o prefeito.



A prefeitura intensificou as ações de monitoramento e testagem em massa da população, com exames realizados pelas equipes de saúde em pontos fixos e de casa em casa. Ações de desinfecção de locais públicos, como ruas e pontos de ônibus, também foram intensificadas, bem como a higienização rigorosa nos ônibus e mensagens através de carros de som pedindo a colaboração da população no combate à doença.



“Aproveito para pedir a colaboração da população. Vamos manter nosso distanciamento social, usar nossas máscaras, evitar as aglomerações. Não podemos nos esquecer que a pandemia ainda não acabou e que a vida de nossos amigos e parentes dependem das nossas atitudes no dia a dia”, finalizou o prefeito.