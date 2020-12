Bernardo Rossi e seu vice Baninho acompanham ação de testagem em massa contra COVD-19 Reprodução

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi acompanhou na manhã desta segunda-feira mais uma etapa das ações de testagem em massa da população no município. Os agentes de saúde deram início às atividades em mais dois locais da cidade: ponto final do Montese, na Estrada da Saudade, e associação de moradores da Vila São José, no Bingen.

Os testes em massa para a detecção do novo coronavírus fazem parte das ampliações da prefeitura para frear a disseminação da COVID-19 na cidade.



Na última semana, o Bernardo já havia anunciado a ampliação das medidas de combate à COVID-19. As ações têm como objetivo manter a cidade segura e diminuir os recentes índices de contaminação e internação provocados pela doença.

Na tarde da última quinta-feira, mais cadeiras foram colocadas nos pontos de apoio do Centro e Itaipava. Além disso, ambos os pontos já contam com mais tendas para melhor acolher ao elevado número de pessoas que buscam auxílio. Além da ampliação da testagem em massa em pontos fixos e de casa em casa, exames de PCR (SWAB) poderão ser realizados em mais quatro unidades de saúde já nesta semana: Itamarati, Pedro do Rio, Quitandinha e Retiro.



“Temos intensificado todas as nossas ações para que a população permaneça segura. Desde o início da pandemia temos como objetivo salvar vidas na cidade e vamos continuar agindo de forma planejada. Aproveito para pedir mais uma vez a colaboração por parte da população. A pandemia ainda não acabou e temos visto que o relaxamento nas ações de prevenção tem sido a principal causa do aumento do número de casos na cidade. Precisamos nos manter afastados, evitar as aglomerações e utilizar nossas máscaras”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.



A prefeitura ampliou, ainda, as ações de conscientização da população através de carros de som em ruas e bairros da cidade. Ações de desinfecção de ruas e locais públicos também foram estendidas a todos os pontos de grande circulação de pessoas no município.

Nas garagens, ônibus estão sendo rigorosamente higienizados pelas equipes de saúde. Na última sexta-feira foram intensificadas, também, as ações de fiscalização da SSOP, Vigilância Sanitária e Procon contra as constantes aglomerações aos finais de semana no Centro da cidade. Os próximos locais de testagem em massa da população serão divulgados nas redes sociais da prefeitura de Petrópolis