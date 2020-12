Equipe do Centro de Saúde recebe treinamento para operar novo mamógrafo Reprodução

Por O Dia

Petrópolis - Técnicos responsáveis pelo novo mamógrafo digital, instalado no Centro de Saúde, estão na cidade realizando os últimos ajustes no aparelho e treinando as equipes que irão operar o equipamento. A montagem do aparelho teve início no último dia 30 de novembro.

As obras, que tiveram início há cerca de um mês, prepararam o local que abriga o novo equipamento. No trabalho, aparelhos de ar-condicionado e um termo-higrômetro também foram instalados, para a aferição constante de temperatura e umidade do local.



O novo mamógrafo digital de Petrópolis vai realizar até 600 exames por mês. Esse número é o dobro da quantidade realizada pelo antigo equipamento analógico. Instalado no Centro de Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira, na Rua Santos Dumont (Centro), o equipamento vai ampliar a oferta de exames na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) de Petrópolis. A expectativa da unidade é realizar exames também aos finais de semana para dar ainda mais agilidade à demanda atual.



“O novo mamógrafo vai dobrar a quantidade de exames e, desta forma, dar ainda mais agilidade a quem tem urgência em seus diagnósticos. É de fundamental importância que as mulheres continuem se cuidando, em todas as idades. O equipamento veio trazer ainda mais saúde para a população”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.



Vale lembrar que as obras foram necessárias devido às recomendações da empresa que produziu o mamógrafo. O equipamento, adquirido através de uma emenda parlamentar, vem substituir o antigo mamógrafo da unidade que não possuía mais manutenção.

Publicidade

Atualmente, as mamografias vêm sendo realizadas no Hospital Alcides Carneiro (HAC) e em duas clínicas contratadas. Para realizar as mamografias no Centro de Saúde, as pacientes precisam ter, além de avaliação periódica, um pedido médico com a indicação do exame.