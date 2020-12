Bernardo Rossi se reuniu na tarde desta segunda-feira com parte do secretariado no Palácio Sergio Fadel Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 09:57

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi, em reunião na tarde desta segunda-feira com parte do secretariado no Palácio Sergio Fadel, demandou novas ações direcionadas ao Condomínio Industrial da Posse Prefeito Paulo Rattes.

Ficou definido que as demarcações topográficas e os serviços de limpeza do terreno serão intensificados. Três empresas já assinaram o protocolo de intenções para se instalarem no local, além de outras 19 que também manifestaram interesse em alocar seus negócios no espaço edificado no quinto distrito do município.



“Vamos agilizar todo o trabalho no Condomínio Industrial da Posse até o final deste ano. O serviço de topografia vai ser intensificado, para que todo espaço esteja demarcado conforme o projeto e com o maquinário promovendo a limpeza total do terreno. Ressalto que hoje existe um forte legado voltado para o desenvolvimento econômico da cidade. Além do condomínio, criei Agência Petropolitana de Fomento, para que haja maior agilidade na hora de negociar com os empresários, fomentar novas oportunidades na cidade, além de gerar empregos e aproveitar os terrenos e imóveis ociosos da prefeitura. A cidade merece”, declarou Bernardo.



Estavam presentes na reunião o vice-prefeito, Baninho; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares; o presidente da Comdep, Wagner Silva; o secretário de Meio Ambiente, Fernando Fortes; e o coordenador de Gestão Estratégica, Dalmir Caetano.