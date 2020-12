Por O Dia

Publicado 13/12/2020 10:46

Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio de Petrópolis Divulgação

“O Sicomércio acompanha atentamente os boletins divulgados pela prefeitura para nortear as ações para o comércio na cidade. Os números tem aumentado, mas a população precisa entender que o comércio não é o responsável pelas aglomerações que tem causado esse disparo nos casos. A responsabilidade pelo coletivo é de todos e por isso estamos cobrando dos lojistas que os protocolos estipulados pelos órgãos de saúde sejam seguidos criteriosamente. Assim diminuímos a margem para responsabilização do comércio pelo aumento dos casos”, explicou Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio.Para garantir segurança no atendimento, as lojas tiveram que se adaptar a esse novo momento do. Estão seguindo as diretrizes do decreto que garantiu a reabertura do comércio, como:-Disposição de álcool em gel para higienização das mãos de clientes e colaboradores;-Utilização de tapetes sanitizantes na entrada dos estabelecimentos;-Limpeza constante do interior das lojas;-Atendimento seguindo distanciamento de no mínimo 1,5m;-Controle de acesso às lojas para evitar aglomeração no interior dos estabelecimentos;-Obrigatoriedade do uso de máscaras pelos colaboradores e atendimento apenas aos clientes que, também, utilizem a proteção individual.distribuiu eletronicamente aos associados e empresários do comércio em geral um lembrete das normas que devem ser seguidas e um alerta sobre o reforço dos cuidados nesse momento em que a tendência é de aumento no fluxo de clientes por causa do período de fim de ano.“Esse período é o melhor para o nosso setor e não podemos correr o risco de fecharmos novamente em decorrência do crescimento de casos. Mesmo com o prefeito garantindo que não haverá lockdown na cidade , as ações de combate ao novo coronavírus mudam constantemente. As lojas ficaram fechadas por 90 dias, foi um momento complicado para o comércio. Muitos perderam os empregos ou tiveram suas jornadas de trabalho reduzidas. Somos o segundo maior empregador da cidade e temos obrigações no município. Não queremos que mais vagas de trabalho se encerrem, agravando ainda mais a crise que estamos atravessando. Por isso é importante que façamos a nossa parte com responsabilidade’, reforçou Marcelo.