Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em Pedro do Rio

O Dia

14/12/2020

Petrópolis - A Polícia Civil está investigando o assassinato de Lucas Fernandes, de 20 anos, encontrado morto dentro do próprio carro, na noite deste domingo, em Pedro do Rio. O veículo estava parado com o pisca-alerta ligado, na rua Barros Franco, no acesso à Escola Monsenhor João de Deus.

Segundo a polícia, o crime teria acontecido por volta das 22h. A princípio, o jovem foi assassinado com um único tiro no ouvido. O barulho do disparo chamou a atenção de moradores que acionaram a Polícia Militar.

Além de PM e Polícia Civil peritos criminais estiveram no local do assassinato. A carteira com documentos e dinheiro estava dentro do carro de Lucas, afastando a hipótese de assalto. O corpo do jovem foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia.