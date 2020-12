Prefeito Bernardo Rossi visitou local de transbordo de lixo que fica no bairro Duarte da Silveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 17:22 | Atualizado 14/12/2020 17:39

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi visitou nesta segunda-feira o transbordo de lixo que passou a operar de forma totalmente adequada no início deste ano. O detrito que é coletado em toda cidade não é mais depositado no chão: todo resíduo sai dos caminhões direto para as carretas que fazem o transporte para o aterro de Três Rios.

Toda a operação do transbordo ocupa apenas cerca de 1,5 mil m² da área total do terreno, que fica no km 79 da BR-040, no bairro Duarte da Silveira. A obra que foi feita no local é um muro de contenção que criou um andar superior, para onde vão os caminhões com o lixo coletado, enquanto as carretas ficam na parte de baixo, que agora é impermeabilizado.

Publicidade

prefeito Bernardo Rossi visitou nesta segunda-feira o transbordo de lixo que passou a operar de forma totalmente adequada no início deste ano Reprodução reflorestamento, gera uma grande satisfação. Quando olhamos para o passado e vemos um problema de 20 anos resolvido, eu fico muito feliz e satisfeito”, destacou Bernardo.



A área inferior recebeu a impermeabilização com uma camada de 16 centímetros de concreto. O espaço onde é feito o O local também está recebeu o plantio de cerca de 1,5 mil meio ambiente.



Na visita também estavam presentes o vice-prefeito, Baninho; o secretário de Meio Ambiente, Fernando Fortes; e a secretária de Segurança, Serviços e Ordem Pública, Karina Bronzo; além do diretor da PDCA, Jefferson Barreiros. O detrito é despejado direto nas carretas. Antes, e pelo período de 20 anos, era necessário depositar os resíduos no chão e depois colocar nas carretas, operação que não é mais realizada.“Considero essa uma obra de extrema importância feita em minha gestão. Quando nós assumimos o governo, tivemos que resolver diversos problemas e o lixo era um deles. O local era potencialmente um enorme problema ambiental , acompanhado pelo Ministério Público, que foi um grande parceiro para resolver essa situação. Agradeço demais o empenho da PDCA nessa obra. Ver esse local hoje funcionando de forma totalmente sustentável, com placa solar,, gera uma grande satisfação. Quando olhamos para o passado e vemos um problema de 20 anos resolvido, eu fico muito feliz e satisfeito”, destacou Bernardo.A área inferior recebeu a impermeabilização com uma camada de 16 centímetros de concreto. O espaço onde é feito o despejo do lixo tem uma cobertura para impedir o contato de águas pluviais e também uma tela para evitar que o vento arraste resíduos para a rodovia. Foi implantado um sistema de drenagem em todo terreno. Também há placas solares para gerar energia para o sistema de iluminação.O local também está recebeu o plantio de cerca de 1,5 mil mudas de espécies nativas , com um ipê plantado no local onde mais era despejado, no centro do terreno. O objetivo é deixá-lo como um marco da mudança radical do terreno, que agora respeita por completo oNa visita também estavam presentes o, Baninho; o secretário de Meio Ambiente, Fernando Fortes; e a secretária de Segurança, Serviços e Ordem Pública, Karina Bronzo; além do diretor da PDCA, Jefferson Barreiros.