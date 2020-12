Prefeito Bernardo Rossi visitou novo CAPS em Itaipava Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 18:53 | Atualizado 14/12/2020 18:54

prefeito Bernardo Rossi e o vice-prefeito Baninho participaram na tarde desta segunda-feira da abertura do novo Centro de Atenção Psicossocial de Petrópolis. Reaberto em novo endereço, também em Itaipava, o CAPS Núbia Helena dos Santos servirá como porta de entrada aos atendimentos relativos à saúde mental na cidade.



"O CAPS está totalmente remodelado no novo endereço. Colocamos o centro numa casa ampla e com excelente acessibilidade. Temos muito orgulho em trazer para a cidade mais uma frente de atendimento voltada à saúde mental. O novo CAPS foi feito com muito carinho para a população", afirmou Bernardo.

O novo CAPS possui uma equipe multidisciplinar de atendimento composta por dois médicos psiquiatras, um enfermeiro, oito psicólogos para consultas adultas e pediátricas, três técnicos de enfermagem, uma assistente social e uma terapeuta ocupacional.

Classificada, no novo endereço, como CAPS III, a unidade irá realizar os atendimentos à população 24 horas. No local, pacientes poderão passar por até 30 dias de tratamento, evitando, desta forma, internações em hospitais psiquiátricos.



O novo CAPS é uma porta de entrada importante da saúde mental para o município. O atendimento vem sendo feito com muito carinho e é totalmente humanizado. Temos enorme prazer em fazer parte de um trabalho tão delicado e de tanta importância para a população”, finalizou o médico atuante em psiquiatria, Jayme Eduardo Guimarães.