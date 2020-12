Fake news: Lista com locais de testagem que circulam na internet é falsa Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 14:28

Petrópolis - Está circulando na internet uma lista falsa com locais de testagem em massa para COVID-19 em Petrópolis. A lista não é verdadeira, e por isso o município pede que as pessoas não compartilhem as informações e verifiquem sempre as postagens feitas das redes oficiais da prefeitura e pela imprensa.



As testagens estão temporariamente suspensas esta semana. Isso porque a prefeitura está apurando os dados da segunda fase de testagem para o coronavírus. “Foram mais de três semanas intensificando a testagem por toda a cidade, em praças públicas, escolas, e até com equipes volantes de casa em casa, para monitorar a incidência da doença no município”, ressaltou a prefeitura em nota.