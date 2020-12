Prefeito eleito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, teve pedido de liminar recusado pelo TSE Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 13:14

Petrópolis - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferiu nesta sexta-feira uma liminar de urgência impetrada pelo candidato a prefeito eleito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, solicitando que ele fosse diplomado hoje.

O indeferimento à tutela provisória de urgência foi assinado pelo ministro Sérgio Silveira Banhos. A decisão pode sinalizar a possibilidade de novas eleições no município, dependendo do resultado do julgamento de recurso pedindo o deferimento do registro da candidatura de Bomtempo, em fevereiro.



Com o indeferimento de hoje, Bomtempo fica impedido de tomar posse como prefeito até o julgamento do recurso no TSE. O registro de candidatura de Bomtempo foi indeferido, após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) acatar recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE), que considerava ausência da condição de elegibilidade decorrente da suspensão de direitos políticos por decisão transitada em julgado.