Servidores municipais começam a receber hoje última parcela do 13º salário Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 13:38

Petrópolis - Uma ótima notícia para os servidores. O governo municipal começou a liberar o restante do 13º (50%) para os servidores municipais. Ao longo do dia os pagamentos estarão caindo nas contas dos funcionários.

O planejamento é quitar toda folha do 13º até a próxima quarta-feira. Mesmo diante de um quadro econômico negativo provocado pela pandemia do coronavírus, o município mantém o compromisso de manter os pagamentos do funcionalismo em dia, sem nenhum tipo de atraso.



“Demos início ao pagamento do restante do 13º. Ouvi diversas vezes que não conseguiríamos pagar, mas com o esforço de todos os setores do governo, vamos honrar mais esse compromisso com os servidores da cidade. Esse processo começou hoje e até a próxima semana estará concluído, para que todos os quadros do funcionalismo recebam o que é de direito antes do Natal. Trabalhamos desde o início da gestão desse jeito: respeitando o servidor municipal. E será assim que vamos concluir nossa administração à frente do município em todas as frentes”, destacou o prefeito Bernardo Rossi.



Bernardo lembrou que, além dos pagamentos estarem em dia, a sua gestão promoveu uma série de conquistas em prol dos servidores. “Liberamos licenças prêmio, quinquênios, regularização de férias, enquadramentos por formação e por tempo de serviço para funcionários da Saúde e Educação, além de aposentadorias e adequação da previdência e abono por permanência. Outras ações também foram concretizadas em prol dos servidores, como a promoção automática da Guarda Civil e o pagamento de triênios. Outras estão em andamento como a criação do PCCS da Comdep”, afirmou o prefeito.