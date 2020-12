Sicomércio fez alerta sobre notícia falsa que circulou nas redes sociais falando sobre fechamento do comércio em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 09:53

Petrópolis - Circulou nas redes sociais nesta sexta-feira um material informando que o comércio de Petrópolis será fechado devido a nova onda de COVID-19 no município. A informação é falsa. O material que vem sendo compartilhado é uma reprodução de notícia veiculada em março de 2020, quando de fato, os estabelecimentos comerciais da cidade fecharam as portas.



Marcelo Fiorini, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio Petrópolis), informou que até esta sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, não havia qualquer determinação de retrocesso na flexibilização que permitiu o funcionamento em horário integral dos estabelecimentos comerciais da cidade.



O Sicomércio vem acompanhando as decisões do Poder Executivo municipal sobre medidas para combate ao novo coronavírus e qualquer informação relacionada ao funcionamento das lojas, será amplamente divulgada pelo sindicato.



O Sicomércio reforça que todos os estabelecimentos estão seguindo rigorosamente os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias para atendimento seguro dos clientes.