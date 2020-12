Por O Dia

Publicado 19/12/2020 10:34

Funcionários da Comdep receberam cestas de Natal nesta sexta-feira Reprodução

Petrópolis - Mais de mil funcionários dareceberam nesta sexta-feira as cestas de Natal entregues pela prefeitura. Em tempos de pandemia, a orientação do município é para que as comemorações de fim de ano se restrinjam ao núcleo familiar e sem aglomerações, mas todos os trabalhadores da companhia terão uma ceia mais recheada. A cesta conta com peru, biscoitos, frutas secas, entre outros produtos doces e salgados.“É importante lembrar que esta é só uma forma de agradecer por tudo que os funcionários da Comdep fazem por Petrópolis. E durante todo o governo sempre procuramos valorizar esses. Criamos o PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) da Comdep – 1ª vez em 40 anos que esses funcionários terão essa valorização; entregamos equipamentos de proteção individual; quitamos R$ 363 mil dívidas com pensões e consignados dos trabalhadores, que foram descontados dos salários até 2016 e não haviam sido repassados; além das 13 mil cestas básicas que são entregues por ano”, destacou o prefeito Bernardo Rossi.A Comdep é responsável por serviços de(como remoção de entulho e capina), pequenas obras (responsáveis pela conservação de praças, parquinhos, pintura, instalação de lixeiras fixas, manutenção de chafarizes), jardinagem (plantio de mudas, corte e poda de árvores), varrição de ruas, entre outros.