Mais de 8kg de cocaína e uma arma foram apreendidos pela Polícia Militar em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 11:27

Petrópolis - Três pessoas foram presas e mais de oito quilos de cocaína, além de arma, foram apreendidos em uma ação do Serviço Reservado da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, nos bairros Atílio Marotti e Alto da Serra.



Os presos - de 19, 20 e 37 anos - foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Um deles vai responder ainda por posse ilegal de arma. A ação da PM aconteceu por volta das 16h. Eles já estavam no Atílio Marotti apurando denuncias do envolvimento dos acusados no tráfico de drogas na comunidade, quando um dos suspeitos chegou em uma moto.



O homem de 20 anos, morador no Alto da Serra, seria o responsável pela distribuição das drogas em diferentes bairros da cidade. Ele e o homem de 37 anos foram presos pelos agentes. O terceiro envolvido conseguiu fugir, sendo localizado em sua casa alguns minutos depois.



Inicialmente, foram aprendidas 22 cargas de cocaína, divididas em 1980 cápsulas e uma pequena quantia em dinheiro. Os agentes estiveram ainda na residência de um dos suspeitos, onde mais 2.901 pinos da droga foram encontrados.



Ao todo, foram recolhidos 8,236 kg de cocaína e o material foi levado na 105ª DP, no Retiro, onde os presos também foram levados e autuados.