Por O Dia

Publicado 24/12/2020 07:50

Petrópolis - OBernardo Rossi anunciou na quarta-feira a recarga do Cartão Merenda Certa . O anuncio foi feito pela manhã durante as vistorias com as equipes de Defesa Civil. O crédito de R$ 70 já está liberado para a compra, com o objetivo de reforçar a alimentação dos mais de 40 mil alunos da rede municipal de Educação.“O programa criado no meu governo serviu de exemplo para outros municípios e garantiu durante o ano esse reforço tão necessário para as crianças e adolescentes. Através do cartão, asescolhem com quais produtos vão adquirir”, afirmou Bernardo Rossi , lembrando a importância do programa.