Barreira interrompe rua no bairro Siméria, onde as chuvas foram volumosas Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 08:38

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis registrou até a noite desta quarta-feira 20 ocorrências, devido às fortes chuvas que caíram na cidade. Quatorze desses registros foram de deslizamentos. Dezesseis residências foram interditadas, sendo seis no bairro Siméria, cinco no São Sebastião e cinco no Independência.

Até o momento seis famílias estão desalojadas segundo os registros da Secretaria de Assistência Social (SAS), que já iniciou os atendimentos a toas as famílias. Não houve feridos.

Publicidade

Defesa Civil continua monitorando as condições climáticas na cidade Divulgação/Defesa Civil

O município se encontra em estado de atenção. Os ocorrências de deslizamentos de terra. Técnicos da Defesa Civil realizaram as vistorias e interditaram 16 edificações desde a manhã desta quarta-feira. Os laudos foram encaminhados à SAS.



A secretaria atendeu seis famílias e continuará com as visitas nesta quinta-feira. As famílias são cadastradas e aquelas que se enquadrarem nos requisitos serão encaminhadas para solicitar o

O maior volume de chuva foi registrado no pluviômetro do bairro São Sebastião, que no fim da tarde de ontem chegou a marcar 81 milímetros em uma hora.



A Defesa Civil segue em estado de atenção devido a previsão de chuva forte nos próximos dias. Entre os dias 24 e 25 está prevista precipitação de 60 milímetros. O município se encontra em estado de atenção. Os registros mais graves ocorreram nos bairros São Sebastião e Siméria, que somam oito. Técnicos da Defesa Civil realizaram as vistorias e interditaram 16 edificações desde a manhã desta quarta-feira. Os laudos foram encaminhados à SAS.atendeu seis famílias e continuará com as visitas nesta quinta-feira. As famílias são cadastradas e aquelas que se enquadrarem nos requisitos serão encaminhadas para solicitar o Aluguel Social O maior volume de chuva foi registrado nodo bairro São Sebastião, que no fim da tarde de ontem chegou a marcar 81 milímetros em uma hora.A Defesa Civil segue em estado de atenção devido a previsão denos próximos dias. Entre os dias 24 e 25 está prevista precipitação de 60 milímetros.



Em caso de emergência acione a Em caso deacione a Defesa Civil através do telefone 199. Pessoas que residem em área de risco em caso de necessidade ou acionamento das sirenes devem procurar os pontos de apoio imediatamente.