Defesa Civil alerta para fenômeno La Niña no Verão 2020/2021

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 13:01 | Atualizado 22/12/2020 14:13

Petrópolis - Começou nesta segunda-feira o verão. A temporada de 2020/2021 será a mais chuvosa dos últimos dez anos por influência do fenômeno Lã Niña e a Defesa Civil de Petrópolis faz um alerta para como a população deve proceder nesse período.



Há dez anos Petrópolis viveu um dos períodos mais tristes de sua história, a tragédia do Vale do Cuiabá, causada por chuvas fortes que tirou dezenas de vidas. O período coincide com a última vez que o fenômeno La Niña foi considerado de moderado a forte. Para o atual verão, a previsão é que com o resfriamento dos oceanos a intensidade de La Niña se repita. Os dados foram divulgados pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Com o objetivo de evitar tragédias causadas por chuvas fortes, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias do município lançou o Plano Verão de Petrópolis 2021, que consiste em diversas ações tanto de prevenção quanto de auxílio a possíveis vítimas de chuvas fortes, como por exemplo inspeções regulares nos 15 pontos de apoio e 12 sirenes de alerta, garantindo o funcionamento das instalações para receber com segurança e estrutura os desalojados. Com o objetivo de evitar tragédias causadas por chuvas fortes, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias do município lançou o Plano Verão de Petrópolis 2021, que consiste em diversas ações tanto de prevenção quanto de auxílio a possíveis vítimas de, como por exemplo inspeções regulares nos 15 pontos de apoio e 12 sirenes de alerta, garantindo o funcionamento das instalações para receber com segurança e estrutura os desalojados.

Além disso, são feitas visitas por técnicos em comunidades para conscientizar a população a procurar ajuda ao se encontrarem em situação de risco. Antes do fechamento das escolas por conta da pandemia, outro importante programa de prevenção foi o Defesa Civil nas Escolas, levando para dentro das salas de aula orientações importantes de como proceder em casos extremos. O programa conta com palestras, dinâmicas e jogos. A iniciativa recebeu reconhecimento internacional da Organização das Nações Unidas (ONU).



Para o secretário de defesa civil Coronel Paulo Renato Vaz, a prevenção é o melhor caminho para se proteger. “Temos a previsão de um verão com muitas chuvas fortes devido a La Niña, acreditamos que a melhor forma de se manter seguro é se antecipar, com conscientização da população”, disse.



La Niña é um evento climático natural que ocorre no Oceano Pacífico, resfriando as suas águas e alterando a distribuição de calor e umidade em várias partes do globo. O fenômeno La Niña ocorre nos intervalos entre o El Niño e a situação de normalidade das temperaturas do Oceano Pacífico.



A Defesa Civil reitera que as pessoas que residem em áreas de riscos fiquem atentas ao acionamento das sirenes e alertas. Em caso de qualquer ocorrência deve-se ligar para o número 199 e procurar o ponto de apoio mais próximo.