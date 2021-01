Por O Dia

Publicado 03/01/2021 08:48

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias registrou oito ocorrências entre a noite de sábado (02) e madrugada de domingo (3). Um imóvel foi interditado no Bairro da Glória por conta de um deslizamento de terra. Três pessoas, que moravam na casa, foram encaminhadas para a residência de parentes.

Também houve quedas de barreira no Caxambu, Corrêas, Lopes Trovão, 24 de Maio e Valparaíso. O acumulado de chuva está maior que 200mm em 24h.

Defesa Civil trabalhou intensamente nas últimas 24h para atender as ocorrências causadas pelas chuvas Divulgação/Defesa Civil

"Não tivemos ocorrências graves e nem vítimas. No entanto, nossas equipes seguem em. Estamos fazendo as vistorias e análises. Estamos em contato com a Defesa Civil estadual e com o Corpo de Bombeiros da cidade, monitorando a situação. Para atender as demandas, temos hoje mais duas equipes extras", explicou o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Tenente-Coronel Gil Kempers.A Defesa Civil reforça que é necessário que afique em alerta para possíveis sinais em seus terrenos de instabilidade no solo. Como por exemplo, muros que cederam ou rachaduras nas casas que não tinham no dia anterior. Caso suas residências sejam em localidades de risco, os moradores devem ficar atentos e em caso de emergência se deslocar para locais seguros.Em caso de, o telefone da Defesa Civil é 199, e 193 para acionar o Corpo de Bombeiros.