Homem morre após deslizamento em Nogueira Divulgação/Defesa Civil

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 10:50 | Atualizado 03/01/2021 10:51

Petrópolis - Um homem morreu após um deslizamento na Rua Bolívia, em Nogueira, na manhã deste domingo (3). A vítima tinha 66 anos e foi atingida pela parede da casa, que caiu com o impacto de um muro que cedeu em função do deslizamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência às 8h30. Equipes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias estão no local atendendo ao chamado.



O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tenente-coronel Gil Kempers, frisou a importância de a população permanecer em alerta, já que Petrópolis registrou nas últimas 24 horas o maior volume de chuva do Estado do Rio, com acumulado de 200 milímetros.

"É preciso estar atento a qualquer sinal de instabilidade, independente da região. Isso porque temos os alertas de risco de deslizamento generalizado, mas há também casos pontuais, que podem ocorrer em qualquer área e geralmente têm relação com condições de engenharia da edificação", declarou Kempers.



Além da ocorrência na rua Bolívia, a Defesa Civil registrou oito ocorrências entre a noite de sábado (2) e madrugada de domingo. Um imóvel foi interditado no Bairro da Glória por conta de um deslizamento de terra. Três pessoas, que moravam na casa, foram encaminhadas para a residência de parentes. Também houve quedas de barreira no Caxambu, Corrêas, Lopes Trovão, 24 de Maio e Valparaíso.