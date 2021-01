Rubens Bomtempo (PSB) assumiu cadeira na Alerj nesta segunda-feira (4) Reprodução/Redes Sociais

Petrópolis - O prefeito eleito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), tomou posse nesta segunda-feira (4) na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) como suplente de deputado Renan Ferreirinha, novo secretário municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro.

O parlamentar ainda aguarda uma decisão sobre o recurso que apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na tentativa de validar sua candidatura no pleito de 2020 nas eleições municipais de Petrópolis.