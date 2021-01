Boletim sobre COVID-19 emitido nesta segunda-feira (4) Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 19:46

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis divulgou nesta segunda-feira (4) os dados atualizados sobre a COVID-19 no município. Mais dez óbitos foram confirmados, elevando para 375 o número de mortes desde o mês de março de 2020.



Petrópolis fez, até agora, 97.448 testes para COVID-19, com 12.290 resultados positivos e 83.465 negativos. Há 1.693 casos em análise. Ao todo, a ocupação de leitos clínicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de 43,94% e de 68,97% em leitos de UTI.



A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos, hoje em 375, é atualizado apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema de Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. Trata-se de medida de segurança, para evitar erro na informação divulgada pelo órgão.