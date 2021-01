Animais estavam em condições insalubres em Itaipava Divulgação

Publicado 15/01/2021 08:07 | Atualizado 15/01/2021 08:18

Petrópolis - O proprietário de um sítio em Itaipava foi encaminhado para a delegacia após uma vistoria técnica da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea) nesta quinta-feira (14). Ele será investigado por maus-tratos.

Dois animais - um porco e um burro - eram mantidos, segundo a equipe técnica da coordenadoria, em locais insalubres e sem acesso a alimentação e água. A ação contou com a presença da Guarda Civil e das secretarias de Fazenda e de Defesa Civil, além da OAB Petrópolis.



A Cobea chegou ao local após uma denúncia anônima informando que os animais estavam em condições precárias. O proprietário do imóvel alegou que está preparando um local adequado para transferir os bichos. "O que vimos aqui é inaceitável", afirmou João Valois, coordenador de Bem-estar Animal, que acompanhou a ação.



"Os animais vivem em um local insalubre, estão assustados, sem acesso a água ou a alimentação. O veterinário fez um relatório da situação e, por isso, encaminhamos o dono do sítio para a delegacia. Não podemos aceitar esse tipo de situação", completou João.



O dono do imóvel, além de responder pelo crime de maus-tratos, tem cinco dias para adequar as condições do espaço. Na semana que vem, os fiscais retornarão ao local para verificar a situação.



O telefone para denúncias é o 2291-1505.