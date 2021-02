Jessica Cristina Haubrich de Oliveira, de 30 anos, foi barbaramente morta pelo ex-companheiro Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 10:29

Petrópolis - Mais um feminicídio aconteceu em Petrópolis, desta vez com a barbaridade de ser um assassinato a facadas. Jessica Cristina Haubrich de Oliveira, de 30 anos, foi morta na noite deste sábado (6), na rua Ângelo João Brand, no bairro Independência, pelo ex-companheiro, que confessou o crime após ser preso.



Maicon Haubrich da Silva possui um filho com Jessica. De acordo com a Polícia Militar o homem teria convencido a ex-companheira a ir até a casa de sua avó para que pudesse ver a criança. Ao chegar no local, o casal começou a discutir e o acusado tentou pegar o celular da vítima.



Sem conseguir tirar o celular de Jessica, Maicon desferiu várias facadas na mulher, que tentou fugir, mas, devido aos ferimentos, acabou caindo em uma escada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O autor do crime foi preso na rua José Chaves, próximo à localidade conhecida como Cantão, no Alto Independência. Levado para a 105ª DP (Retiro), ele foi autuado e preso.