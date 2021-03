Prefeito interino, Hingo Hammes, confirmou a liberação de 12 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA) Divulgação/Ascom

Petrópolis - Para suprir a demanda por internações de pacientes com COVID-19, a Prefeitura de Petrópolis vem trabalhando para ampliar leitos clínicos e de UTI em unidades próprias, assim como os pactuados junto à rede privada.

Nesta quinta-feira (18), o prefeito interino, Hingo Hammes, confirmou a liberação de 12 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora Aparecida (HNSA) – três já estão em funcionamento e outros nove, que estavam bloqueados até agora, aguardando montagem de equipes, serão liberados nesta sexta.

Além disso, o município está reestruturando o atendimento em unidades próprias para a abertura de 23 leitos de retaguarda (temporários), entre clínicos e UTIs. No Hospital Municipal Nelson de Sá Earp, oito leitos clínicos foram abertos no domingo para atender pacientes com coronavírus.



Haverá mudanças também no Hospital Alcides Carneiro: em uma ala separada no Posto de Urgência (PU) serão disponibilizados quatro leitos clínicos e quatro de unidades avançadas (equivalentes a UTIs), também para receber pacientes com COVID-19. A estrutura de UTI para atendimento de pacientes com COVID-19 na unidade de saúde também terá a capacidade duplicada até o fim da semana que vem.



“Estamos trabalhando muito para dar fôlego à rede de saúde para que possamos atender esta demanda maior, garantindo a ampliação de leitos para atender a população. Todos os esforços estão sendo feitos para reforçar a rede de saúde, mas é necessário que a população também ajude, mantendo os cuidados preventivos”, afirmou Hammes.