Vacinação de idosos com 77 anos começa nesta sexta-feira (19) em Petrópolis

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 09:21 | Atualizado 19/03/2021 09:56

cadastro para pessoas a partir desta idade está aberto no Petrópolis - Com a chegada de mais um lote de vacinas na quinta-feira (18) a Prefeitura de Petrópolis amplia a partir desta sexta-feira (19) a vacinação para idosos com mais de 77 anos. Opara pessoas a partir desta idade está aberto no site da prefeitura

A vacinação continua sendo realizada em seis diferentes pontos da cidade: nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Morin, do Quitandinha e do Itamarati - que funcionam de segunda a sexta-feira; e em três pontos que funcionam no sistema drive thru: no ginásio da UCP no Bingen, no Parque de Exposições em Itaipava, e no campus da UCP Benjamin Constant, no Centro, abertos de segunda a sábado. Em todas unidades, a vacinação é feita das 9h às 16h.



“Temos adotado medidas para tentar conter a propagação da COVID-19 e para ampliar a estrutura para atendimento a quem precisa. Sabemos da importância da vacinação para o controle da pandemia, sobretudo para proteger os idosos. Todos os esforços estão sendo feitos para acelerar o envio de vacinas para Petrópolis e aceleramos a vacinação”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Até a última quarta-feira (17), 16.750 pessoas já tinham sido vacinadas, destas 7.250 foram idosos com mais de 79 anos.



Para atender a demanda maior, a Secretaria de Saúde está ampliando para 300 o número diário de vagas para cadastro de vacinação. Serão 50 doses a mais em cada um dos seis pontos de imunização. Com isso, a Secretaria passa a agendar a imunização de 200 pessoas em cada um dos três pontos de drive thru (Centro, Bingen e Itaipava) e 150 idosos por dia em cada uma das UBSs (Quitandinha, Morin e Itamarati).

“Todos os esforços estão sendo feitos pela equipe da Saúde para que possamos acelerar a vacinação na cidade, para que seja possível proteger um número cada vez maior de idosos. A chegada deste novo lote hoje permite que já a partir de amanhã a vacinação seja ampliada para quem tem 77 e 78 anos. À medida que mais vacinas forem chegando à cidade iremos ampliando para outras faixas”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.



Para facilitar o cadastramento de idosos que encontram dificuldades para lidar com a internet, a Secretaria de Saúde disponibilizou dois telefones para que aqueles dentro da faixa etária de vacinação possam solicitar, por telefone, o agendamento para a vacinação contra a COVID-19. Neste caso o idoso deve entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelos telefones 2233-8850, 2233-8852. O atendimento está disponível de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.



A Prefeitura mantém ainda um atendimento via WhatsApp para esclarecer dúvidas da população sobre a vacinação. Nestes casos, as mensagens devem ser enviadas ao número: (24) 99946-1161.