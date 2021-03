Casa do Trabalhador funciona no Terminal Centro Divulgação/Ascom

Publicado 18/03/2021 10:30

Petrópolis - A Casa do Trabalhador de Petrópolis passou a oferecer, por meio da Fundação Leão XIII, o Vale Social que garante a gratuidade nos transportes públicos municipais e intermunicipais para portadores de deficiência e doenças crônicas.

Para ter acesso ao benefício, o usuário precisa solicitar o formulário destinado ao Vale Social e entregar o mesmo ao médico responsável para que seja atestado a condição da deficiência ou da doença crônica. O documento deve ser devolvido na unidade da Fundação Leão XIII para viabilização do benefício. O número de viagens liberadas que o beneficiário poderá utilizar será definido com base na perícia médica entregue.



“Esse é mais um serviço que a Casa do Trabalhador oferece à população de Petrópolis, em tão pouco tempo de funcionamento. Com as parcerias certas, com muito trabalho, vamos auxiliando todas as pessoas que precisam de algum tipo de auxílio”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes



"Muitos pacientes crônicos que buscam tratamento em outros municípios são obrigados a abandoná-lo por falta de condições financeiras. O objetivo do Vale Social é evitar que isso aconteça, possibilitando o deslocamento dessas pessoas de forma gratuita", explicou Leonardo Sindorf, coordenador da Casa do Trabalhador.



A Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Quem busca tirar a 1ª via da Carteira de Trabalho deve comparecer ao local com a carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento e o comprovante de residência com o CEP.

Quem deseja a 2ª via do documento, além dos documentos citados, é pedido CTPS anterior ou o número de série da mesma. Além disso, quem passa pela porta do local, tem acesso as vagas disponíveis no Balcão de Empregos no dia. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone 2246-8942.