Por O Dia

Publicado 11/02/2021 09:05 | Atualizado 11/02/2021 09:12

Petrópolis - O Ônibus Lílas, do Centro de Referência em Atendimento à Mulher (CRAM), está retomando as atividades. No próximo fim de semana, a estrutura estará em Pedro do Rio, atendendo mulheres do Vila Rica e adjacências. Neste sábado (13), o veículo ficará estacionado das 9h às 13h, na Escola Municipalizada Santa Teresinha.



“Esse acolhimento é importante para que as mulheres vençam o desafio que é se desvencilhar de situações de violência doméstica. Queremos fortalecer a rede de apoio e promover em nossa cidade uma mudança de cultura, valorizando a proteção da mulher na sociedade”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.



Na estrutura, as equipes oferecem serviços multidisciplinares, psicólogos e auxílio jurídico. A ideia é acolher e orientar as mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica. Os atendimentos estavam suspensos desde o início da pandemia, em março de 2020. A ideia é acolher e orientar as mulheres, especialmente as vítimas de violência doméstica.



Ana Luiza Franco, coordenadora do CRAM, explicou que o ônibus lilás é uma estrutura móvel, voltada para o atendimento de moradoras em comunidades mais distantes. “Contribui para que mostremos às mulheres vítimas de violência que elas têm uma rede de apoio com que podem contar no município, mesmo em bairros mais distantes”, disse Ana Luiza, explicando que o veículo é equipado com salas que garantem a privacidade e dispõe de atendimento multidisciplinar às vítimas de violência.



O ônibus começa a circular neste sábado, dia 13 de fevereiro e os atendimentos acontecem sempre de 9h às 14h. Veja o cronograma:



13/02 – Escola Santa Teresinha, no Vila Rica.

27/02 – Praça de Secretário, em Secretário.

06/03 – Posto de Saúde da Posse

13/03 – Posto de Saúde do Brejal

20/03 – Escola M. Amélia Antunes Rabelo, em Madame Machado

27/03 – Escola Paulo Montes, em Araras.

03/04 – Escola Abelardo Delamare, no Caxambu.