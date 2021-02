Prefeitura de Petrópolis reforça controle de protocolo de vacinação Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 07:49

Petrópolis - A prefeitura reforçou junto às equipes da Secretaria de Saúde os protocolos a serem seguidos na vacinação contra o coronavírus para garantir a transparência na aplicação das doses. O vacinado e/ou familiar tem o direito de acompanhar a aspiração na área próxima da caixa térmica onde as vacinas ficam armazenadas.

Também é permitido registrar, seja em vídeo ou foto, o momento da aplicação. Tanto o profissional quanto o vacinado devem, ainda, conferir a seringa antes e também depois da aplicação. Em caso de dúvida, a população pode, ainda, acionar o supervisor das equipes, presente em cada um dos pontos de vacinação.



"O mais importante é garantir a transparência em todo o trabalho. Isso dará segurança tanto para o profissional, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem, quanto para a pessoa que for tomar a vacina. Neste momento estamos vacinando idosos com mais de 90 anos e esperamos anunciar as próximas etapas nos próximos dias. É importante frisar que dependemos da chegada de novas remessas para organizarmos este calendário", explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Nesta quarta-feira (17/02), as equipes da Secretaria de Saúde continuaram os trabalhos em dois pontos fixos montados na UCP, na Rua Benjamin Constant, no Centro, e no Parque Municipal, em Itaipava. Os dois locais, que também funcionam no sistema drive thru, ficam abertos das 9h às 16h. Esse público será atendido até o próximo sábado (20). Além disso, também estão sendo vacinados acamados acima de 60 anos e idosos com dificuldade de locomoção que sejam cadastrados nos Postos de Saúde da Família com estratégia de saúde da família.



Segundo o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, é importante que o acompanhante esteja atento e registre o momento da vacinação. "O responsável pela aplicação se certifica, antes da aplicação e na presença do vacinado, que a seringa está com a dose. Após a aplicação, ainda na frente do vacinado, o profissional vai mostrar que a seringa está vazia. Por último, a equipe deve informar, no cartão de vacina, qual a vacina aplicada e a data de retorno para segunda dose", explicou.



O protocolo inclui ainda a triagem do paciente para coleta dos dados para registro nominal da vacina. Neste momento também é verificado o estado de saúde do paciente. “O paciente que apresentar sintomas da Covid-19 ou que tiver contraído a doença nos últimos 30 dias não poderão ser vacinados, assim como quem não estiver dentro do perfil estipulado em cada etapa anunciada”, explicou a chefe de imunização, Simone Sisnando.



Em seguida, a técnica de enfermagem fará a higienização das mãos com álcool 70% e fará o manuseio da vacina verificando sempre a manutenção da temperatura da caixa térmica onde ficam armazenadas as doses, seguindo a orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI). No caso dos frascos multidoses, após a aspiração da vacina, ele volta imediatamente para dentro da caixa e a dose deve ser prontamente ministrada na pessoa.



“O importante é não deixar a vacina exposta à temperatura ambiente para que não sofra nenhuma alteração e mantenha a qualidade. Como as aplicações não estão sendo realizadas em ambiente controlado e climatizado, recomendamos cuidado neste manuseio. A aspiração deve ser feita em área próxima à caixa térmica e sem exposição ao sol”, disse Sisnando, esclarecendo que, após o uso, a seringa é descartada em recipiente próprio.



Este recipiente é levado para a Epidemiologia antes de ser descartado corretamente.