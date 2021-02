Barreiras sanitárias foram instaladas nos acessos da cidade desde o início da pandemia no ano passado Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 07:58

Petrópolis - O departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde alterou a ficha de notificação dos pacientes com sintomas do novo coronavírus. Desde a semana passada, os pacientes atendidos nos pontos de apoio precisam informar se realizaram viagem nos últimos 30 dias e para qual local. A medida foi tomada para monitorar a chegada de novas variantes no município.



“Não temos nenhum caso confirmado de novas variantes em Petrópolis, mas sabemos que o vírus está circulando pelo país desde outubro. Por isso, incluímos a informação na ficha que é preenchida por todos os pacientes que buscam atendimento nas redes pública e privada”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.



Na manhã desta quarta-feira (17), a Secretaria Estadual de Saúde, negou que um dos quatro casos da nova variante, informados pela Fiocruz, seja de Petrópolis. O paciente citado como sendo da cidade tem 30 anos e mora há mais de quatro anos no Rio de Janeiro, local onde foi realizado todo o atendimento e onde ele também cumpriu o período de isolamento. O homem já morou na cidade serrana, mas não esteve recentemente na cidade.



“Apesar disso, é importante frisar que, com ou sem a nova variante, o mais importante neste momento é manter todos os cuidados. As pessoas não podem agir como se a pandemia tivesse acabado, porque não acabou”, ressaltou o secretário.



Segundo o infectologista José Henrique Castrioto, a chegada da nova variante ao estado é esperada. “Não há motivo para medidas drásticas neste momento. Novas variantes são esperadas e as medidas de proteção são as mesmas”, disse. Ele lembrou que em dezembro houve um pico no número de atendimentos, mas, a partir daí, houve redução significativa. “A rede de saúde conseguiu atender a demanda e temos, no momento, a situação controlada. Temos leitos e a rede de saúde preparada para o atendimento. Precisamos apenas observar a evolução da doença, independente da chegada de novas variantes”, frisou.



Os números de atendimento nos pontos de apoio comprovam que a procura por atendimento Covid-19 está diminuindo. Em dezembro, os dois pontos de apoio que funcionavam (Itaipava e Centro) atenderam 6.423 pacientes. Em janeiro, os três pontos existentes atenderam 4.160 pessoas. Nas primeiras duas semanas de fevereiro, os três pontos atenderam 2.105 pacientes.



O infectologista Marco Liserre alertou que a circulação do vírus só será interrompida quando mais de 70% da população estiver imunizada. “Até lá, as medidas de proteção são as mesmas. A população precisa seguir as orientações e evitar aglomerações, usar máscaras e higienizar sempre as mãos”.



O prefeito interino, Hingo Hammes, pediu que a população se mantenha alerta, adotando todos os cuidados para evitar a disseminação do vírus. “É papel de cada um de nós ajudar nesta luta. Sem a conscientização da população, as medidas serão em vão”, ressaltou, lembrando que o município está intensificando as ações de fiscalização para evitar aglomerações.