Idosos entre 85 e 89 anos serão vacinados na próxima semana

Publicado 20/02/2021 11:11

Petrópolis - Idosos com idade entre 85 e 89 anos devem se cadastrar a partir deste sábado (20) para a vacinação contra a COVID-19. A ampliação da imunização para esta faixa etária está prevista para começar na próxima quarta-feira (24).





Com o aumento do público a ser vacinado, os locais de vacinação serão ampliados de dois para quatro pontos fixos. A partir de quarta-feira, além dos pontos que funcionam na UCP da Benjamim Constant e no Parque Municipal de Itaipava, as vacinas estarão disponíveis também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Quitandinha e do Itamarati. Para se vacinar é preciso fazer o cadastro na página da prefeitura na internet. A estimativa da Secretaria de Saúde é de que cerca de 2.600 pessoas nesta faixa etária morem na cidade. A vacinação para esta faixa etária será realizada até o dia 6 de março.Com o aumento do público a ser vacinado, os locais de vacinação serão ampliados de dois para quatro pontos fixos. A partir de quarta-feira, além dos pontos que funcionam na UCP da Benjamim Constant e no Parque Municipal de Itaipava, as vacinas estarão disponíveis também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Quitandinha e do Itamarati.

Em todos os pontos a vacinação acontece sempre de 9h as 16h. Importante destacar que mesmo nos locais com sistema drive thru, as vacinas são aplicadas também em idosos cadastrados que se apresentem a pé.



“Para possibilitar que todos os idosos com mais de 90 anos sejam imunizados, ampliamos até terça-feira (23) a vacinação para esta faixa etária. Com isso, já a partir de quarta, poderemos estender a vacinação às pessoas com 85 anos ou mais. É muito importante que todos se vacinem, pois a vacina é a única forma de se proteger. Seguimos trabalhando para que todos os idosos sejam imunizados. À medida que o município receba mais lotes de vacina iremos ampliar a imunização para as demais faixas etárias”, detalhou o prefeito interino, Hingo Hammes.



Com a ampliação da vacinação, a Secretaria de Saúde irá agendar por dia a imunização de 150 pessoas em cada um dos dois pontos de drive thru e 100 idoso por dia em cada uma das UBSs. “Todo o planejamento está sendo feito para que a vacinação prossiga de forma tranquila para os idosos, com todo o cuidado para evitarmos as aglomerações, já que teremos mais pessoas sendo vacinadas na faixa etária entre 85 e 89 anos. Neste sentido é fundamental que as pessoas façam o cadastro dos idosos, já a partir deste sábado”, orientou o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho.



O secretário frisa que não é necessário que haja uma corrida aos pontos de vacinação no primeiro dia, uma vez que o município tem vacinas em dose suficiente para imunizar todas as pessoas desta faixa etária específica: "Observamos que há uma maior demanda na parte da manhã, com uma grande quantidade de pessoas procurando os pontos de vacinação no momento da abertura. Mas é importante que as pessoas saibam que a vacinação é feita até as 16h e que teremos a vacina para todas as pessoas com mais de 85 anos."



Para as pessoas com mais de 90 anos, a vacinação segue até terça-feira (inclusive neste sábado) nos postos montados no campus da UCP na Rua Benjamin Constant, no Centro, e no Parque Municipal, em Itaipava, que também funcionam com sistema de drive thru, das 9h às 16h.



“É muito importante que as pessoas façam o cadastro e respeitem as datas para a vacinação das respectivas faixas etárias. Isso é necessário para que possamos evitar qualquer tipo de aglomeração e risco para os idosos”, destacou o secretário.



Para ser vacinado, é necessário fazer o agendamento no site da prefeitura e comparecer ao local com identidade, cartão de vacina e comprovante de residência.



Pessoas que testaram positivo para a COVID-19 nos últimos 30 dias ou que estejam com sintomas não poderão ser vacinados neste momento. Por isso, devem aguardar e depois se apresentar em um dos postos de vacinação.