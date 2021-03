Boletim da Defesa Civil deste sábado alertando para chuvas mais fortes na cidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 10:12

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis registrou quatro ocorrências entre a tarde e a noite deste sábado (6) em função da chuva que caiu na cidade. O maior índice pluviométrico registrado até agora foi de 42,55mm/h, no Itamarati. Não há casas atingidas, nem desalojados ou desabrigados.

As ocorrências foram de queda de árvore na Rua Francisco Scali e deslizamentos de terra no Floresta, Fragoso (Estrada da Saudade) – com rompimento de tubulação – e na Rua Brigadeiro Castrioto (Bairro Esperança).

Publicidade

Nesta última, a barreira fechou a via, impedindo a passagem de veículos. Com o terreno instável, ainda não é possível fazer a remoção da terra de forma a liberar a passagem, mas há rotas alternativas com serviço de transporte público.

Equipes da Defesa Civil trabalham nas vistorias das áreas atingidas e o órgão opera em estágio de atenção. O telefone da Defesa Civil é 199 e funciona 24 horas.