Publicado 07/03/2021 10:36 | Atualizado 07/03/2021 10:41

Petrópolis - Para atender o aumento de demanda por internações, a prefeitura de Petrópolis redimensionou a rede de Saúde com a reabertura da UPA Vermelha na última sexta-feira (5). A unidade vai operar com 18 leitos, sendo 14 de UTI e quatro de clínica médica.

A UPA Vermelha é exclusiva para a internação de pacientes com COVID-19 e voltou a funcionar no prédio da UPA Cascatinha, que teve o atendimento suspenso provisoriamente. O ponto de apoio para atendimento de pacientes com sintomas da doença montado ao lado da UPA vai continuar funcionando normalmente, com médicos 24h.



Com a mudança, pacientes que precisem de atendimento de emergência não COVID devem se dirigir à UPA Centro, UPA Itaipava ou ao Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra. Já pacientes com sintomas de COVID devem se dirigir aos pontos de apoio, que funcionam ao lado da UPA Cascatinha (com médicos 24h), no primeiro andar do Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE) e ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itaipava (estes dois pontos de apoio com médico das 8h às 20h e enfermeiros 24h).