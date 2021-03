Por O Dia

Publicado 11/03/2021 09:34

Petrópolis - Em umarealizada na terça-feira (9), duas agências bancárias foram autuadas pelo Procon Petrópolis por apresentar irregularidades no atendimento ao público. Ficou constatado que, em ambos os casos, não foram fornecidas as senhas eletrônicas na área externa e o tempo de espera do cliente ultrapassava o que está previsto em lei.Desde o início da, as agências bancárias alteraram o horário de funcionamento com o objetivo de manter o distanciamento social. Porém, com a necessidade de atendimento, acabam sendo formadas filas na porta das agências, com clientes em pé e expostos ao tempo, conforme denúncias recebidas e constadas pelo Procon Petrópolis.Na terça-feira, o Procon Petrópolis emitiu umpara as agências de Itaú e Bradesco por descumprimento da Lei Municipal 5763/01, que estabelece 15 e 20 minutos com o máximo de espera no setor de caixas em dias normais e até 30 minutos em vésperas de feriados prolongados. O órgão observou também que não foram distribuídas senhas eletrônicas a partir da chegada dos clientes na fila.“Percebemos o esvaziamento, por parte dos bancos, das equipes de funcionários e isso não está relacionado a pandemia, já que observamos esse processo muito antes da crise sanitária. Isso prejudica o, pois em agências que têm seis caixas é comum ver apenas uma funcionando. Isso impacta no tempo de espera do cliente. Portanto, a pandemia não é motivo para o não cumprimento da Lei Municipal”, disse o coordenador do Procon, Jorge Francis Badia.Por serem reincidentes, os bancos foram multados em 400 UFETs. O Procon Petrópolis pede à população que continue denunciando as agências que descumprirem as regras de relação entre a instituição e o cliente. Por isso, podem utilizar seuspodem agenda para uma reunião presencial ou tirar dúvidas sobre eventuais irregularidades pelos telefones (24) 2246-8469, 2246-8471, 2246-8473, 2246-8475, 2246-8477, 2246-8470, 2246-8472, 2246-8474 e 2246-8476.O agendamento também pode ser feito através do aplicativo, ou pelo e-mail [email protected] funciona na rua doutor Moreira da Fonseca, número 33, no Centro Histórico.