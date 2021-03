Evento "Seja Protagonista da Sua História" aconteceu nesta quarta-feira (10) no CRAM de Petrópolis Divulgação/Ascom

Publicado 11/03/2021

Petrópolis - Palestras e um curso de design de sobrancelhas marcaram as celebrações pelo Dia Internacional da Mulher, no Centro de Referência em Atendimento à Mulher – CRAM, na tarde desta quarta-feira (10). Dez mulheres usuárias do espaço participaram do evento, denominado “Seja Protagonista da Sua História”.



A intenção é contribuir para a independência financeira das mulheres atendidas pelo CRAM. “Já está evidente que o empoderamento econômico é a maneira mais efetiva dessas mulheres saírem do ciclo de agressões. Essa emancipação é fundamental para o combate à violência doméstica”, disse o prefeito interino Hingo Hammes, que fez a entrega dos certificados para os palestrantes.



De acordo com a coordenadora do CRAM, Ana Luiza Franco, a maioria das mulheres em situação de violência doméstica não denunciam seus companheiros porque dependem financeiramente do agressor. “Também existem os relacionamentos em que a mulher é impedida de estudar e trabalhar, justamente para que continue submissa. Por isso, o evento teve como foco a independência financeira”, frisa.



As palestras seguiram os temas relacionados ao empreendedorismo feminino, formas de ingressar no mercado de trabalho formal, elaboração de currículos e divulgação do balcão de empregos da Prefeitura. Já o workshop de design de sobrancelhas se estenderá até a próxima quinta-feira e, além do certificado, as inscritas também vão ganhar kits com os materiais necessários para começar a trabalhar.