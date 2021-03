Estupro de uma menina de 9 anos está sendo investigado pela 105ª DP, no Retiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 13:04

Petrópolis - A Polícia Civil investiga o estupro de uma menina de nove anos ocorrido esta semana em Petrópolis. O suspeito de cometer o crime é o próprio irmão da vítima, de 18 anos. O abuso contra a criança teria acontecido na casa da família, no Meio da Serra, há três dias e foram denunciados por sua mãe.

A mãe acionou a Polícia Militar (PM) na tarde de quarta-feira(10). A criança foi levada para o Pronto Socorro do Alto da Serra onde passou por atendimento médico e depois foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares fizeram buscas para encontrar o rapaz suspeito do estupro, mas ele não foi localizado. De acordo com João Valentim, delegado titular da 105ª Delegacia de Polícia (DP), no retiro, as perícias estão sendo realizadas e as testemunhas ouvidas. “A investigação está em andamento”, disse o delegado.