Participarão do concerto virtual os corais dos meninos e meninas dos Canarinhos de Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 11:09

Petrópolis - O Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis promove neste sábado (13), às 19 horas, um concerto virtual roteirizado de música sacra. A apresentação, que vai incluir explicações sobre o estilo musical, a composição exibida e o autor da faixa, reunirá peças gravadas pelos corais dos meninos e meninas dos Canarinhos antes da pandemia e poderá ser acompanhada tanto na página do Facebook, quanto pelo canal do YouTube do grupo.



Realizado em parceria com o Governo Federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, o concerto inaugura a programação virtual do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis este ano. Em 2020, foram 14 apresentações transmitidas online.



"Somadas, as exibições ultrapassam as 64 mil visualizações. Forma de manter as famílias e o público a par do trabalho realizado junto aos alunos no período de pandemia, os concertos virtuais contribuem para levar música e cultura a milhares de lares durante o isolamento social", disse a gestora do Instituto, Rose de Mello.



“Os concertos online têm atingido uma audiência ainda maior do que os presenciais, então a execução deste estilo de concerto é uma forma de estarmos próximos ao nosso público”, finalizou Rose.