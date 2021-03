Prefeitura de Petrópolis, através do Cobea, incentivou adoção responsável de cães no município Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 15:59

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, através do Cobea, incentivou neste sábado (13) a adoção responsável de animais no município. O prefeito interino, Hingo Hammes, esteve na praça D. Pedro - local de realização do evento - e destacou a importância da campanha, além da participação dos cidadãos na atividade.



“A campanha de adoção é bastante significativa para nós. A participação dos petropolitanos mostra o quanto gostam dos animais, abraçaram esta atividade conosco e aprovam o trabalho que realizamos. Desde a primeira que fizemos, cresce o número de cães e gatos que encontram uma família para adotar e isso é muito bom”, disse Hammes, que visitou os estandes e conversou com as pessoas sobre a iniciativa do poder público e parceiros da causa animal.



Estavam disponíveis para adoção responsável em média 10 a 12 cães filhotes e adultos de instituições parceiras da Prefeitura, que estão em tratamento. Quatro deles encontraram um novo lar. Os interessados na adoção foram ao local, eles são entrevistados e os profissionais da unidade conversaram sobre a importância da adoção responsável. As pessoas tiveram orientação sobre as condições e tempo para cuidar do animal.



Para o coordenador do Cobea, João Valois, a campanha proporciona um lar para eles e isso é muito importante, mas ressalta que o objetivo também é conscientizar as pessoas sobre ter cuidados para os bichos de quatro patas. “Essa ação é muito bem vista pelos petropolitanos, tanto é que em todas as edições que já realizamos da campanha, vários pets ganharam uma família. Isso só nos motiva a apoiar ainda mais campanhas como essa”, destacou Valois.