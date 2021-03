Rua Teresa lançou ensaio fotográfico em pontos turísticos de Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:29

Petrópolis - Para reforçar a veia turística da Rua Teresa e celebrar os 178 anos de Petrópolis, a ARTE lançou um ensaio fotográfico que tem como cenário a cidade, promovendo um verdadeiro passeio por diversos pontos do Centro Histórico para valorizar a beleza histórica e arquitetônica que encanta petropolitanos e turistas.

“A história da Rua Teresa está diretamente ligada à história de Petrópolis e ainda hoje somos um importante elo da corrente econômica da cidade. Geramos muitos empregos e atraímos muitos turistas”, conta Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).

A Rua Teresa está inserida dentro do roteiro oferecido pelos guias de turismo da AGP (Associação de Guias de Turismo de Petrópolis). Normalmente os turistas fazem o passeio pelo Centro e para finalizar a visita passam pela Rua Teresa.

Ana Beatriz de Oliveira, guia credenciada, que atua nessa função há 27 anos, explica que o destino já faz parte do roteiro do Centro Histórico. “As agências sempre nos perguntam da Rua Teresa, e quando não conhecem, nós oferecemos a visita por lá. É um destino muito procurado”.

Idealizado pela equipe da Agência Sou Petrópolis, a campanha mostra modelos vestindo as marcas da Rua Teresa em pontos turísticos do Centro. A ideia é mostrar que a moda está inserida na história da cidade. “Pensamos em associar a Rua Teresa como parte da história de Petrópolis. Sempre mostramos, principalmente nas redes sociais, a Rua como um local à parte do turismo da cidade. Antes era muito voltado para compras e agora esse perfil vem mudando e a Rua está se inserindo no roteiro turístico”, explicou Carolinne Abreu, responsável pela Agência Sou Petrópolis e pela gestão da rede social da Rua Teresa.

O ensaio foi publicado no Instagram da Rua Teresa (@ruateresaoficial). Os modelos vestiram marcas da Rua e foram clicados por Henry Kappaun na Praça da Liberdade, Catedral São Pedro de Alcântara, Casa de Santos Dumont, Museu de Cera, Relógio das Flores, Casa de Petrópolis (Casa dos Sete Erros), Parque Natural da Ipiranga, Museu Imperial, Praça D. Pedro, Câmara de Vereadores, Palácio Rio Negro, Praça 14 Bis e nas Ruas do Imperador e Avenida Koeller.

“A história da cidade também é nossa história. Com o ensaio queremos fortalecer a relação entre uma Rua que fabrica peças locais e artesanais com os pontos turísticos da cidade. É valorizar o que é genuinamente da cidade”, reforçou Nathalia Neumann Duriez Mendes, empresária da Rua Teresa e responsável pela comunicação institucional da ARTE.