Por O Dia

Publicado 24/03/2021 08:28

Petrópolis - Com 20.237 pessoas vacinadas contra a covid-19 até agora, Petrópolis tem média de público vacinado superior à do Estado do Rio. O público vacinado até agora no município, levando em conta apenas a primeira dose, representa 6,59% da população. Já no Estado, o percentual é de 4,89%. Nesta terça-feira a Prefeitura iniciou a vacinação de idosos com mais de 75 anos. Para se cadastrar basta acessar o site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) e clicar no link “Cadastro Vacinação”. Depois, basta clicar na opção de cadastro para vacinação de idosos. Quem não tem acesso à internet pode ligar para os telefones 2233-8850 ou 2233-8852. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.

A vacina é aplicada em seis postos de vacinação – nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Morin, do Quitandinha e do Itamarati - que funcionam de segunda a sexta-feira; e em três pontos que funcionam tanto para quem chega a pé quanto no sistema drive thru: no ginásio da UCP no Bingen, no Parque de Exposições em Itaipava, e no campus da UCP Benjamin Constant, no Centro, abertos de segunda a sábado. Em todas unidades, a vacinação é feita das 9h às 16h.

“Estamos trabalhando com muita responsabilidade para avançar no processo de vacinação. Só estamos anunciando as novas etapas com a garantia de doses para aplicar no público convocado. Com isso, cumprimos todas as etapas, sem qualquer interrupção”, frisou o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que o município segue trabalhando para conseguir mais doses da vacina, para avançar mais rapidamente na campanha de imunização contra a COVID-19.



Secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrou que, com a chegada de novas doses da vacina nesta semana, o município ampliou a vacinação para idosos com mais de 75 anos e já planeja a abertura de novos postos de vacinação, com ampliação ainda maior da faixa etária do público a ser imunizado. “Nossa intenção é, muito em breve, ampliar a vacinação para pessoas com mais de 70 anos. Em paralelo, vamos seguir trabalhando para finalizar a fase 1 do Plano Nacional de Vacinação, que inclui, além dos idosos a partir dos 75 anos, todos os profissionais da área de saúde, idosos em instituições de longa permanência e deficientes em residências inclusivas”, finalizou.