25/03/2021

Petrópolis - Os vereadores Yuri Moura, Júnior Coruja e Júnior Paixão apresentarem esta semana na Câmara Municipal de Petrópolis um projeto de lei que permite o transporte alternativo de passageiros por veículos escolares, como vans e kombis.



Para que possam operar nessa função, os veículos escolares precisam estar regularmente permissionados pela prefeitura e respeitar todas as normas de segurança vigentes no combate ao COVID-19. Os veículos também devem estar devidamente vistoriados e poderão atuar enquanto durar o estado de calamidade pública gerado pela pandemia.



“Demos mais um passo importante contra as aglomerações diárias nos ônibus da cidade, fruto das covardias e crimes contra a saúde pública das grandes empresas. E ainda conseguimos uma solução para que os motoristas de vans possam voltar ao trabalho. Agradeço aos vereadores Vereador Júnior Coruja e Vereador Júnior Paixão pela parceria nesse projeto.”, disse Yuri, que recentemente pediu multas às empresas de ônibus e anunciou ida ao Ministério Público por crime contra a saúde pública e pela retomada de 100% da frota.

Quanto às tarifas cobradas no transporte alternativo, o projeto prevê que sejam as mesmas estabelecidas para as empresas de ônibus, vedado qualquer reajuste sem prévia autorização do governo municipal. O mesmo vale para os itinerários.

Outras normas e determinações deverão ocorrer por intermédio da CPTrans, que também ficará responsável por definir os pontos de embarque e desembarque e indicar quais as linhas carecem mais de transporte alternativo. A matéria agora aguarda sanção do governo municipal. Ainda nesta semana os vereadores autores da lei vão conversar com o Executivo.

“Sigo confiante e buscando melhores propostas e alternativas para nossa população e o transporte público de qualidade é uma das minhas prioridades. Por isso, tenho trabalhado incansavelmente também para o retorno de 100% das frotas de ônibus. Mediante o cenário caótico que estamos vivendo identificamos uma importante alternativa, que são as vans escolares, para enfrentarmos esse momento difícil.” afirmou Júnior Coruja, vereador presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da Câmara.