Petrópolis recebeu lote com 16.400 vacinas para aplicação da 2ª dose do imunizante contra a COVID-19 Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 08:48

Petrópolis - Petrópolis recebeu nesta sexta-feira (2) um novo lote vacinas contra a COVID-19 contendo 16.670 doses dos imunizantes CoronaVac e AstraZeneca. A maior parte do lote, no entanto – 16.400 doses – é referente a aplicação da segunda dose para concluir a imunização em petropolitanos que já foram vacinados na primeira etapa da campanha.

Do total de doses enviadas pelo Estado, apenas 270 são para a primeira dose. De acordo com as orientações da Secretaria de Estado de Saúde, 90 delas deverão ser destinadas a vacinação e profissionais de forças de segurança e 180 devem ser destinadas a vacinação de idosos na faixa etária entre 65 e 69 anos. Proporcionalmente distribuídas - conforme a determinação do Estado - as 270 doses enviadas correspondem a cerca de 6% do grupo pertencente as forças de segurança e aproximadamente 1% dos idosos na faixa etária entre 65 e 69 anos.

O prefeito interino, Hingo Hammes, lembrou que o município vem avançando com a campanha de forma responsável. “Estamos ampliando as faixas etárias de acordo com a chegada de novos lotes de vacina. Não podemos convocar novos públicos sem que tenhamos doses em quantidade suficiente para atender todo o público”, detalhou.

“Na segunda-feira a equipe da Epidemiologia terá uma reunião com representantes da Secretaria de Estado para que sejam repassadas orientações em relação à vacinação do novo público estabelecido pelo Estado, para que seja possível iniciarmos o alinhamento do calendário. Mas é importante deixar claro que dependemos do envio de mais doses. Por enquanto, seguimos com a vacinação de pessoas com mais de 70 anos", explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Desde o início da campanha, em 19 de janeiro, Petrópolis recebeu 44.695 vacinas referentes a primeira dose, considerando as doses entregues nesta sexta-feira. Até o dia 1º de abril, o município vacinou 30.347 pessoas e mais de 13 mil já estão com a vacinação agendada.

A vacinação para idosos com mais de 70 anos segue sendo realizada neste sábado no Petropolitano Football Club (na Avenida Roberto Silveira), na Escola Municipal Josemar Contage, em Corrêas, e nos pontos, que atendem no sistema de drive thru, no Parque Municipal (em Itaipava), no campus da UCP na Rua Benjamim Constant, no Centro ou na área ao lado da quadra da UCP, no Bingen. Em todos os pontos a vacinação acontece das 9h às 16h.

Na segunda-feira (5), dois novos pontos de vacinação serão abertos: no Alto da Serra e no distrito da Posse. No estacionamento do Hiper Shopping, no Alto da Serra, será instalado um drive thru, e a vacinação estará disponível de segunda a sábado de 9h às 16h. Já no distrito da Posse o ponto de vacinação funcionará na sede do antigo Posto de Saúde (PSF) da Posse, na Estrada União Indústria, 33.530 - em frente ao CIEP Gabriela Mistral. Neste ponto o horário de atendimento será diferenciado e a vacinação será realizada das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira. Por dia serão 200 vagas para vacinação no drive thru do Alto da Serra e 150 vagas para o posto da Posse.

Além dos dois novos pontos, a vacinação segue sendo realizada no Clube Palmeira, no Itamarati, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Morin e Quitandinha, que funcionam de segunda a sexta-feira das 9h as 16h.

