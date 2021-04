Agentes do Procon vistoriam filas de bancos na cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:45

Petrópolis - O Procon Petrópolis está intensificando a fiscalização nos bancos. Nesta quinta-feira (8), em mais uma operação para coibir à longa fila de espera nas unidades, o órgão autuou as agências do Santander e do Itaú, ambas localizadas na rua Paulo Barbosa, no Centro. Numa delas, clientes disseram estar esperando por até uma hora para ser atendido.

“Caso as instituições não solucionem o problema, elas poderão ser lacradas por estarem provocando aglomerações, pois filas tem se formado do lado de fora do banco, justamente em um período de uma pandemia que tem provocado mortes diárias”, explicou Jorge Badia, coordenador do Procon Petrópolis.

De acordo com a legislação atual, o consumidor deve aguardar por até 15 minutos, sendo que em véspera de feriado ou no quinto dia útil do mês esse prazo é estendido por até 30 minutos. Na tentativa de resolver o problema, o Procon fez vídeo conferência com a ouvidoria de dois bancos.

“Mas algumas agências bancárias insistem em não cumprir o que determina a lei municipal. Estamos autuando de forma sistemática, quase que diariamente. Apesar das pesadas multas aplicadas, continuam desrespeitando o consumidor diariamente e tendo que esperar muitas vezes do lado de fora, às vezes até duas horas para ser atendido”, destacou Badia.