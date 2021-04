Fiscais percorreram vários bairros da cidade para verificar se decretos municipais de combate à COVID-19 estavam sendo cumpridos Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 09:33

Petrópolis - As equipes de fiscalização da Prefeitura de Petrópolis realizaram, na noite de sexta-feira (9), mais uma Operação Choque de Ordem no município. Dois bares, sendo um no Castelo São Manoel e outro em Corrêas, que estavam abertos descumprindo os decretos municipais foram interditados, enquanto outros três, em Alcobacinha, Quitandinha e Coronel Veiga, foram multados e um, no bairro Vila Felipe, intimado a fechar as portas.

"Neste momento é importante que cada um faça sua parte. Só assim conseguiremos conter o avanço da COVID-19", destacou a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.

De acordo com a secretaria, conhecidos pontos de aglomeração como rua Treze de Maio, Cascatinha e Itaipava, foram percorridos. Os fiscais da prefeitura, em parceria com as forças de segurança, ainda estiveram em bairros do primeiro ao quinto distrito, onde orientaram comerciantes sobre as medidas para conter o avanço do coronavírus em Petrópolis.

A prefeitura segue pedindo a colaboração da população para conter a pandemia, mantendo as medidas de prevenção, sobretudo o uso de máscara e o distanciamento social, evitando as aglomerações. Denúncias sobre descumprimento de decretos municipais e aglomerações podem ser feitas à Guarda Municipal, pelos telefones 153 ou (24) 2246-9257 (funciona 24h); Fiscalização, pelos telefones (24) 2246-9042 ou 2246-9043 (funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 18h); e Vigilância Sanitária, pelos telefones 2246-9041 (funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h). Denúncias de aglomerações também podem ser feitas à Polícia Militar, pelos telefones 190 ou 2291-4020.