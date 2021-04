Restrições ao comércio continuam até o dia 19 de abril Reprodução/Internet

Publicado 12/04/2021 16:40

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está prorrogando por mais uma semana as medidas restritivas em função da COVID-19. Decreto que será publicado nesta segunda-feira (12) mantém bares fechados, trabalhando apenas com sistema delivery e take-away.

Continua vedado o funcionamento de casas de festas e eventos e a permanência de pessoas nas vias, áreas e praças públicas das 22h às 5h. Pontos turísticos, cinemas e parques, assim como espaços de recreação infantil e áreas de lazer de clubes, hotéis e pousadas também não podem funcionar.



O acesso de veículos de excursão permanece proibido, ficando a entrada na cidade restrita, nas barreiras sanitárias, a moradores que comprovarem residência, trabalhadores que venham prestar serviços essenciais na cidade ou pessoas que tenham voucher de lojas dos polos de moda da Rua Teresa, Bingen, Feirinha de Itaipava e Centro Histórico ou da rede hoteleira.



Mesmo os estabelecimentos autorizados a funcionar têm restrições, estando obrigados a limitar a ocupação, exigir o uso de máscaras, oferecer álcool em gel e cumprir as regras que fixam os horários de funcionamento.

Essa capacidade máxima leva em conta a área do estabelecimento, que é utilizada para calcular o número máximo de clientes que podem estar no espaço simultaneamente. O objetivo é garantir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, conforme orientam as autoridades de saúde.



De acordo com o decreto, o funcionamento de clubes sociais e esportivos e serviços de lazer, permanecem vedados. Apenas atividades esportivas individuais e os que não geram aglomerações estão permitidas. Museus, galerias, bibliotecas, cinemas, teatros, casas de espetáculos, salas de apresentação, salões de jogos, recreação infantil, atividades de entretenimento e exposições de arte seguem fechados.



Decreto vale até dia 19

O novo decreto terá validade até o próximo dia 19 e, até lá, o município seguirá analisando os dados para definir quais serão as próximas medidas. Por enquanto, os estabelecimentos autorizados a funcionar, como comércio e restaurante, devem observar as exigências referentes as medidas de isolamento, distanciamento interno e externo, assepsias e ações protetivas de empregados e clientes, como lotação, distanciamento de 1,5 metro entre as mesas para, no máximo quatro pessoas.

O consumo de bebidas é permitido apenas a clientes que estejam sentados. Também é necessário manter visível, na entrada, cartaz com informação sobre ocupação máxima, levando em conta a metragem do espaço, assegurando o distanciamento necessário entre as pessoas.



O prefeito interino Hingo Hammes voltou a pedir que a população mantenha os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. “É importante que todos mantenham os cuidados, evitando aglomerações e só saindo de casa se necessário. Quando sair, o uso de máscara é indispensável, assim como o distanciamento e a higienização das mãos”, diz, lembrando que a Prefeitura vem cobrando a entrega de remessas maiores da vacina para que seja possível ampliar as ações de imunização.