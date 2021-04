Vacinação para pessoas com 67 anos ou mais começa nesta quinta-feira (15) em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 09:27

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis vai ampliar nesta quinta-feira (15) a campanha de vacinação contra COVID-19 para idosos a partir de 67 anos. O cadastro já pode ser acessado no - A Secretaria de Saúde de Petrópolis vai ampliar nesta quinta-feira (15) a campanha de vacinação contra COVID-19 para idosos a partir de 67 anos. O cadastro já pode ser acessado no site da prefeitura

Também é possível acessar o cadastro diretamente pelo link da Secretaria de Saúde em https://smspetropolis.net.br/vacinacaoCOVID.html

Publicidade

“Já chegamos a quase 42 mil petropolitanos do grupo prioritário vacinados e seguimos avançando de forma responsável, sempre garantindo os imunizantes para o público convocado, tanto para a primeira quanto para a segunda dose”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Até a última segunda-feira já havia sido contabilizada a aplicação de 41.295 doses da vacina. “Vamos continuar trabalhando para acelerar a vacinação e, assim, preservar a vida dos petropolitanos, principalmente daqueles mais vulneráveis. É importante, no entanto, que o Governo Federal libere remessas da vacina maiores para os municípios. As quantidades enviadas nas últimas semanas são insuficientes. Abrimos 10 postos de vacinação e temos capacidade, com a estrutura já em funcionamento, para vacinar 2 mil pessoas por dia, mas, sem vacina, é impossível. Pedimos que a população, mesmo quem já foi vacinado, continue cumprindo os protocolos sanitários, evitando aglomerações, usando máscaras e higienizando sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel”, disse o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Publicidade

Para se vacinar, o idoso tem que estar devidamente cadastrado, o que permite uma melhor organização das equipes e maior controle do uso da vacina. No momento do agendamento, ele pode escolher entre dez diferentes pontos disponíveis na cidade. A data para receber a primeira dose do imunizante é definida de acordo com a demanda em cada unidade (lembrando que já há pessoas agendadas das demais faixas etárias).

Ao todo, dez pontos de vacinação estão disponíveis para atendimento desse público. São eles: Hiperhopping, no Alto da Serra; campus da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), na Rua Benjamin Constant – Centro; Parque Municipal, em Itaipava; UCP do Bingen; UBSs do Quitandinha e Morin; Sede do Palmeira, no Itamarati; Sede do Petropolitano Futebol Clube, no Centro; Escola Josemar Contage, em Corrêas e no antigo Posto de Saúde da Posse.

Publicidade

Idosos que tenham dificuldade para acessar a internet podem fazer o agendamento pelos telefones 2233-8850 ou 2233-8852. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 16h. Importante destacar que nos pontos de drive thru, idosos que chegam a pé também são atendidos.