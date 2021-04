Fato aconteceu dentro das dependências do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha – Batalhão Dom Pedro II Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:14

Petrópolis - O soldado Vitor Soares Wilbert, lotado no 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha – Batalhão Dom Pedro II, cometeu suicídio na tarde desta segunda-feira (19), por volta das 13h10, quando encontrava-se de serviço de sentinela.

O Comando do batalhão emitiu uma nota de pesar e explicando o ocorrido:

O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha – Batalhão Dom Pedro II, com imenso pesar, lamenta informar o falecimento do Soldado VITOR SOARES WILBERT, desta Organização Militar, ocorrido na tarde desta segunda-feira (19), por volta das 13h10, quando encontrava-se de serviço de Sentinela no Posto do Paiol de Munições desta OM, cometendo suicídio durante o seu quarto de hora, fazendo uso de arma de fogo (escopeta calibre 12) que estava em sua posse.

Os familiares do referido militar já foram avisados e as medidas de apoio médico, psicológico e de suporte espiritual estão sendo tomadas.

Neste momento, os integrantes do 32º BIL Mth manifestam sinceras condolências à família enlutada do Soldado WILBERT e prestam continência a esse honrado militar do Exército Brasileiro, ao tempo em que se solidarizam com os familiares e amigos do nobre companheiro, desejando que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos.

SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE DE MONTANHA".