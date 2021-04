Policiais foram até o local onde homem mantém uma mulher refém no bairro Quitandinha Reprodução

Petrópolis - Uma mulher foi feita refém na Rua Honduras, no bairro Quitandinha, na noite desta quinta-feira (22). Segundo informações de vizinhos, um homem estaria ameaçando a mulher com um facão no pescoço, impedindo a entrada dos policiais em uma residência.

Várias equipes da Polícia Militar foram para o local a fim de atender a ocorrência. A polícia foi acionada por volta das 16h, porque uma mulher estava sendo mantida em cárcere privado por seu companheiro.

Informações já confirmadas dão conta de que a vítima foi liberada pelo agressor. O homem foi preso e levado para a 105ª Delegacia, no Retiro.



O Bope - Batalhão de Operações Policiais Especiais da PM e o BCA - Batalhão de Ação com Cães, foram chamados para atender a ocorrência.



Os ônibus chegaram a ser impedidos de passar pelo local com o fechamento da rua.