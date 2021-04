Salas cheias, como na foto, ainda não serão possíveis mas aulas retornarão no sistema de ensino híbrido em Petrópolis Reprodução

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis autorizou a retomada gradual das aulas, no modelo híbrido (com aulas presenciais e online), a partir do dia 3 de maio. Decreto municipal que será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (28) prevê a reabertura das escolas de forma escalonada, começando, na rede municipal, pelo 3º ano do Ensino Médio.

Na rede privada, além do 3º ano do Ensino Médio, serão liberadas turmas de alfabetização, do 1º ano do Ensino Fundamental. A carga horária das aulas presenciais será reduzida e, nas salas de aula, será obrigatório respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, ficando limitada a ocupação ao máximo de 50% do número de alunos.



A reabertura das unidades de ensino é opcional (no caso da rede privada) e as escolas que optarem pelo ensino híbrido devem assegurar aos pais e/ou responsáveis o direito de manterem o aluno apenas com aulas remotas, se essa for sua opção. “É importante darmos este passo com calma e responsabilidade. Este processo será executado com monitoramento constante”, destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.



A retomada das aulas será gradual, respeitando calendário que prevê intervalos de no mínimo uma semana entre cada etapa da flexibilização. No caso da rede municipal, onde as aulas serão iniciadas pelo Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, a reabertura começa pelo 3º ano do Ensino Médio e avança para o 2º ano do Ensino Médio após 15 dias.

