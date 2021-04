Sede do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 08:51

Petrópolis - O Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis informou através de nota nesta quinta-feira (29) que no próximo sábado (1º) o comércio em Petrópolis ficará fechado. Segundo o órgão houve uma tentativa de negociação com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis, mas os diretores foram irredutíveis e não permitiram o funcionamento.

Decretos restringindo o funcionamento dos estabelecimentos, recesso sanitário do Estado, restrição no horário de funcionamento, redução do fluxo de pessoas circulando nas ruas e a falta de ajuda governamental foram alguns dos argumentos usados pelo Sicomércio para justificar a abertura no feriado.

Publicidade

“O Sicomércio pleiteou a abertura do comércio excepcionalmente pois o feriado este ano cai em um sábado que antecede o Dia das Mães. Nossas vizinhas Nova Friburgo e Teresópolis estarão abertas e o município vai perder a oportunidade de realizar vendas na segunda melhor data do ano para vendas. Foram várias tentativas de negociação, mas não cederam”, explicou Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio.