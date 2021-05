Operação choque de ordem em ação em Petrópolis Divulgação

Publicado 15/05/2021 16:10

Petrópolis - A operação choque de ordem realizada na noite de sexta-feira (14) pelas forças de segurança e equipes de fiscalização da prefeitura pôs fim a uma festa com cerca de 20 pessoas, que acontecia no Vale do Sossego, em Corrêas.

O evento estaria sendo promovido por uma jovem, moradora no local, mas os pais não estavam em casa. No entanto, os responsáveis foram intimados e devem comparecer na Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, na próxima semana.

Além da festa em Corrêas, as equipes percorreram todo o município, iniciando pela Rua Treze de Maio, onde bares e restaurantes fecharam as 22h. Pequenas aglomerações foram dispersadas nos arredores da Catedral São Pedro de Alcântara e Praça da Liberdade.

Foram percorridos ainda regiões como Praça Pasteur, Alto da Serra, São Sebastião, Quitandinha, Alto da Derrubada, no Fazenda Inglesa, Jardim Salvador, Cascatinha, Samambaia, Corrêas, Nogueira e Itaipava.

As ações das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização da prefeitura vão permanecer nos bairros e nos distritos da cidade para que haja o estrito cumprimento do decreto durante sua vigência.